Bonucci | «I giovani della Nazionale hanno talento»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 novembre 2022) Leonardo, difensore e capitano dell’Italia, ha parlato ai canali ufficialiFIGC deiazzurri Prima di Albania-Italia (e dopo ci sarà la gara con l’Austria) Leonardoha parlato ai canali ufficialiitaliana. PAROLE – «Isono talentuosi egià capito cosa significa questa maglia. Quello che ci ha portato a vincere l’Europeo è stato l’atteggiamento, l’entusiasmo, il senso di appartenenza e la voglia di sacrificarsi per il gruppo. Dopo li ci siamo un po’ persi per strada, ora ci stiamo rialzando e queste due gare devono proseguire su ciò che abbiamo fatto vedere in Nations League». L'articolo proviene da Calcio News 24.