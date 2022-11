Blitz di studenti nella sede di Assolombarda contro premier e Confindustria

(Di martedì 15 novembre 2022) Per lanciare il corteo "No Meloni Day" in programma venerdi' in tutta Italia, a Milano un gruppo di ragazzi ha inscenato unad, all'esterno delladi via Pantano. "Abbiamo ...

Agenzia ANSA

... a Milano un gruppo di ragazzi ha inscenato unad Assolombarda, all'esterno della sede di via ... allora abolirebbero l'alternanza scuola - lavoro, responsabile della morte di trein meno ...... oggi a Milano un gruppo di ragazzi ha inscenato unad Assolombarda. "Abbiamo deciso di ... allora abolirebbero l'alternanza scuola - lavoro, responsabile della morte di trein meno di un ... Venerdì corteo studenti per 'No Meloni day',blitz a Assolombarda Per lanciare il corteo "No Meloni Day" in programma venerdi' in tutta Italia, a Milano un gruppo di ragazzi ha inscenato un blitz ad Assolombarda ... responsabile della morte di tre studenti in meno ...Un gruppo di attivisti si è presentato con striscioni e fumogeni davanti alla sede dell'associazione di industriali ...