Black Friday | prezzi gonfiati? ' Due consumatori su tre pensano di sì' - Economia - lanazione it

Ma la stragrande maggioranza approfitterà degli sconti. Confartigianato Firenze: "Si compreranno soprattutto moda, elettronica, ma anche oro e argento, beni rifutgio contro le incertezze del ...Licenziamenti anche in Italia Sta arrivando il: i nostri consigli per gli acquisti Elon Musk è diventato il nuovo proprietario di Twitter: tutto quello che sta cambiando nel social ...Una golosa iniziativa a Napoli per il Black Friday: la pizza fritta a 1 euro per festeggiare la giornata di sconti. Ecco dove.Honor, in occasione del Black Friday 2022, ha lanciato sul proprio store ufficiale HiHonor tantissime offerte da non perdere!