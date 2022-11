Binotto sarà sostituito da Fred Vasseur come team principal della Ferrari

(Di martedì 15 novembre 2022) Secondo quanto riportato, laha deciso di sostituire Mattia, condell’Alfa Romeosuccessore d’eccezione. Secondo la Gazzetta dello Sport,ha pagato il prezzo di una stagione 2022 in cui laha iniziato con un grande vantaggio in entrambi i campionati del mondo dopo tre gare, ma ha rapidamente perso terreno a causavittoriaRed Bull. Gli errori operativi e di strategia durante le gare sono stati una parte importantedisfattae la pressione ha iniziato a crescere su, l’uomo al vertice....

L'autorevolezza e il numero delle fonti che avevano diffuso la notizia del licenziamento di" oltre a costringere la Ferrari alla nota ufficiale " testimoniano che in realtà i movimenti a ...Citempo per capire se Allegri riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tempo è, ... F1, addioil comunicato UFFICIALE della FerrariNel mirino della critica, in questi mesi, è ...