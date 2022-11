Binotto salta | Ferrari cambia team principal | scelto il sostituto | ecco chi è

Più volte Mattiaè finito al centro della critica e il rapporto complicato con Charles Leclerc, prima guida del team, ha fatto il resto. Il monegasco in questa stagione non si è sentito al ...Pensi abbia ragione 'Almenoè credibile, nonché incazzato, a fine 2019 la Ferrari è stata ... Sefuori che è in discussione la credibilità di tutto il sistema, ti saluto e sono, per dirla ...La scuderia di Maranello pronta a cambiare team principal con il nuovo anno. In Ferrari puntano sul 54enne dell'Alfa Romeo ...Binotto paga gli errori nella stagione in corso ... Adesso è pronto. Adesso il definitivo salto di qualità con la Ferrari.