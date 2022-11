Binotto lascia la Ferrari? Arriva il comunicato a sorpresa

(Di martedì 15 novembre 2022) AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – La, con unufficiale apparso sui propri profili social, ha smentito la notizia del licenziamento di: “In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattiacomunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento”. Una notizia ache cambia nuovamente tutte le carte in tavola. Scossone in casa. Era nell’aria, già da qualche giorno si rincorrevano notizie su un possibile cambio all’interno del team di Maranello. E cosi sarà, il presidente Elkann ha preso la sua decisione: secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Mattianon sarà più il team principal in Formula ...

... arrivano alla pari, a quota 290, con Sergio Pérez ,riflettere il messaggio via radio ... in Brasile nel ruolo di team principal come sostituto di Mattia, rimasto a Maranello per ...Eppure prima del viaera stato fiducioso. "In gara andrà meglio che in qualifica", aveva ... Un obbiettivo minimo da difendere, ma almenoun senso ad un campionato chiuso da tempo dall'...(formulapassion.it) Manfredonia, 15 Novembre 2022. Fatale al team principal l’episodio che ha visto Charles Leclerc uscire in pista con le gomme intermedie e pista asciutta venerdì scorso nelle Qualif ...La Ferrari ha deciso di cambiare gestione tecnica, passando da Binotto a Frederic Vasseur dell'Alfa Romeo, con l'ufficialità per gennaio ...