Binotto a rischio? Ferrari smentisce “Voci prive di fondamento”

(Di martedì 15 novembre 2022) MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Fake news. Lareagisce con una nota ai rumours sulla possibile sostituzione di Mattiacon Frederic Vasseur, attuale team principal dell’Alfa Romeo, in vista della prossima stagione. “In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattiacomunica che si tratta ditotalmentedi”, si legge nel breve comunicato diffuso via Twitter.La posizione di, direttore tecnico della Rossa dal 2016 e tre anni dopo promosso a team principal al posto di Maurizio Arrivabene, non sarebbe dunque in discussione nonostante il rincorrersi dellesull’arrivo di Vasseur.Sulla questione, ...

Secondo posto nel Mondiale Costruttori a...La posizione di, direttore tecnico della Rossa dal 2016 e tre anni dopo promosso a team principal al posto di Maurizio Arrivabene, non sarebbe dunque in discussione nonostante il rincorrersi ...vede addirittura a rischio il secondo posto nella classifica costruttori nel gran premio di chiusura che si terrà questo fine settimana ad Abu Dhabi. Binotto fu scelto per guidare Ferrari in Formula 1 ...