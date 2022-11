(Di martedì 15 novembre 2022) Sul quotidiano La Ragione, Nicola Sellitti intervista Ottavio. Il tema è il Napoli di Luciano Spalletti e il suo straordinario percorso inha vinto uno scudetto con il Napoli, 35 anni fa. «Leggo e ascolto in queste oredella Juventus, del Milan che vince spesso negli ultimi minuti e dell’Inter che ha ripreso fiato, ma in tutta onestà non so disi stiando. Per ora il Napoli ha davvero praticato un altro sport. È anche difficile da commentare la differenza tra i campani e le altre big del. Sono andati a una marcia superiore. Ritmo, qualità, lebattute a domicilio; soprattutto mi ha colpito un’unità d’intenti ...

IlNapolista

All'angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi: 'Cosìl'Amen, il Testimone degno di fede e ... Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abitiper ...In questo settore sianche di autoriciclaggio, di cosa si tratta Lo commette chi ricicla ed ...denaro un delitto gravissimo poich é vede uniti in un rapporto simbiotico mafie e colletti. ... Bianchi: «Si parla tanto dell'ipotetico ritorno delle inseguitrici del Napoli... ma in quale campionato» - ilNapolista Grande vittoria dei rossoneri che superano a domicilio il Siena: la squadra di Maraia concede poco e trova il gol con Bruzzaniti nella ripresa ...Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli scudettato, ha parlato del Napoli attuale in un'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport ...