Benzina più cara e prezzo del gasolio giù la settimana scorsa

Motor1 Italia

Prezzo dellain aumento e del gasolio auto e da riscaldamento in calo nella settimana compresa fra il 7 e il 13 novembre, secondo il calcolo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. La ......la scelta di tenere in pancia della società in piccolissima parte a riserva legale e per loa ... Ma di sicuro avrebbe buttato altranelle liti in tribunale già piuttosto corpose fra moglie ... Le auto a benzina più economiche in Italia