BELVE | ROCCO SIFFREDI | “A LETTO CON UOMINI | DONNE | TRANS HO PENSATO DI MORIRE E TOTTI…”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 15 novembre 2022)è il protagonista della nuova puntata di “”, in inda martedì 15 novembre alle 23.45 su Rai2. Un’intervista molto forte e commovente di cui riportiamo alcuni stralci. Intervista bomba ache a “” fa una serie di rivelazioni inedite: annuncia l’addio definitivo al porno come attore (dopo averci provato varie volte stavolta dice che ci sta riuscendo) e poi scoppia in lacrime parlando della sua dipendenza sessuale. Quando Francesca Fagnani gli chiede: “Lei ha detto che arriva a pensare che vorrebbe castrarsi e proprio a quel punto che arrivo a chiedere aiuto a dio: cioè, cosa chiedeva in quel momento?”: “Di farmi, semplicemente”. E scoppia in lacrime. Fagnani chiede: “Quanto è durato questo periodo ...