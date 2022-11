Belluno | madre e figlio trovati morti in casa | avanza l’ipotesi di omicidio-suicidio

(Di martedì 15 novembre 2022) Una vicenda terribile quella che ha avuto luogo a Pellagai di Mel, in provincia di, dove una donna di 88 anni, Antonia Sciocchet, e ildi 56 anni, Aurelio Monastier, sono statinella loro. Sui corpi sono state rinvenute chiare ferite da coltello, il che ha fatto ipotizzare agli investigatori che il 56enne abbia ucciso lacolpendola all’addome per poi togliersi la vita con la stessa arma. Si tratterebbe dunque di unsul quale ora indagano i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto e stanno facendo tutti i rilievi del caso....

