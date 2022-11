Belen Rodriguez | tutti i fidanzati famosi | con chi è stata in passato la showgirl?

Chi ben comincia è a metà dell opera . Questo sembrano pensare le star italiane e internazionali che, anticipando strategicamente i tempi, iniziano fin da giovani a investire in trattamenti di ...Al Gf Vip 7 è tempo di confessioni per Antonino Spinalbese. Quasi un anno dopo la rottura con, l'hair stylist torna a parlare dell'ex con la quale è diventato papà di Luna Marì. Prima dell'arrivo della bimba, però, la coppia ha affrontato un dramma mai raccontato prima. COSA ...Antonino Spinalbese evidenzia la presunta somiglianza tra Oriana Marzoli e Cecilia Rodriguez ma il suo commento sembra una velata critica alla ex ...Stasera in tv , martedì 15 novembre , su Italia 1 nuovo appuntamento con Le Iene . Inizio alle ore 21.20 per lo storico programma ...