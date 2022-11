Beautiful anticipazioni 17 novembre 2022 | Eric trovato da solo!

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 15 novembre 2022) Nella puntata diche vedrete in onda giovedì 17Forrester sarà ancora il protagonista principale, infatti l’uomo si troverà a dover giustificare il suo stato al figlio e alla nuora, i quali hanno capito che qualcosa non va. Intanto altrove Donna Logan soffre in silenzio per non poter vivere l’amore che prova segretamente alla luce del sole. Seguite questo episodio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 13:45. Puntata didel 17In questo episodio Ridge e Brooke, che a tutti i costi vogliono capire che cosa sta nascondendo il patriarca della famiglia Forrester, si recano alla villa di famiglia e scoprono che l’uomo è in casa da solo, perché lui stesso ha spinto sua moglie Queen a trascorrere l’intera ...