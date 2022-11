Basket | Petrucci | “La vittoria in Georgia è prestigiosa | Pozzecco un personaggio straordinario”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Il Presidente della Feder, Gianni, ha parlato a Sky dellaazzurra inche ha consentito all’Italia di qualificarsi al prosismo Mondiale dicon due gare d’anticipo. Ecco le sue parole: “E’ stato un risultato prestigioso perchè qualificarsi al Mondiale con due partite ancora da giocare certamente è positivo anche per il movimento. Sono contento perché la scelta dell’allenatore poteva far pensare ad unche si era impazzito, ma non è così. Con Sacchetti ho sempre avuto un buon rapporto, ritenevo opportuno cambiare e sono contento. Ricordo che non andavamo dal ’90 ai Mondiali, due consecutivi guadagnati, non è certo merito mio.è un, a volte, lo sa anche lui, ...