Banca centrale russa | sanzioni puntavano a nostro collasso

Lo ha detto la governatrice dellarussa Elvira Nabiullina parlando alla Duma, la camera bassa del Parlamento. Lo riporta l'agenzia Tass. .Per tenere sotto controllo l'inflazione, unadopo l'altra si è sentita costretta ad aumentare i tassi di interesse in continuazione. L'aumento dei tassi d'interesse si traduce in un ...di Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro e Redazione Online Le notizie di marted 15 novembre, in diretta. Zelensky accusa Mosca: tutte le strade di Kherson sono state minate. Spiragli per la pace, con un ...Tentato furto alla filiale di Strangolagalli della Bper (Banca popolare Emilia-Romagna) in via Madonna Di Loreto. I malviventi hanno forzato due porte ma sono stati messi in fuga ...