Balivo torna su Tv8 per far sposare le mamme… ma anche i papà!

(Di martedì 15 novembre 2022) CaterinaMentre continua la poco fortunata avventura a La7 con Lingo – Parole in Gioco, Caterinasu Tv8 con la nuova edizione di Chi VuoleMia Mamma?. La notizia, però, è un’altra: il format, testato in estate, si rinnova consentendoai papà la ricerca di una seconda chance in amore. Sarà, da questa sera alle 21.30, Chi VuoleMia Mamma o Mio Papà?. Il programma andrà in onda per otto puntate e al fianco dellatornerà, nei panni del maggiordomo, l’attore e regista Corrado Oddi. Protagonisti, dunque, non saranno solo le mammei papà, all’interno di una romantica villa dotata di tutti i comfort e immersa nel verde. Per ogni mamma e ogni papà, che avranno un’età compresa tra i 40 e i 60 anni e ...