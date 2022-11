Bali | Meloni al G20 | “La guerra non era prevedibile | ma non ci siamo fatti intimidire”

Leggi su tpi

(Di martedì 15 novembre 2022) “Per riuscire nella sua missione, il G20 deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo”: daGiorgiaparla al vertice delle 20 maggiori potenze mondiali, in una conferenza prevalentemente al maschile che la vede unica donna rappresentante di uno Stato. Le altre sono la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e quella dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) Ngozi Okonjo-Iweala. “Quando l’Indonesia ha assunto la Presidenza del G20 – ha spiegato la premier – era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso ...