“Avvocata Woo” la serie tv Netflix che mostra i due lati dell’autismo

(Di martedì 15 novembre 2022)TV. Woo Young-woo, la protagonista diWoo (Extraordinary Attorney Woo), non è unaordinaria e, dal punto di vista degli ascolti, latvnon è uno show qualunque. Il dramma legale di successo, con Park Eun-bin e Kang Tae-oh, ha avuto 24 milioni di spettatori nella prima settimana e ha raggiunto un totale di 77 milioni di spettatori nella settima settimana. Incoraggiato da recensioni favorevoli,Woo è rapidamente salita in cima alle classifiche. Ecco perché. >> Taylor Swift “Miss Americana”: perché vale la pena guardare il docufilm suLa trama dellaWoo” La storia dellasegue la ...

... dopo aver conquistato il cinema con Parasite e Netflix con Squid Game e, adesso si prepara a stregare Disney+ con una serie originale e irresistibile, ricca di colpi di scena. Si ...TRAMA Con Park Seo - jun (The Marvels), il rapper Peakboy, Choi- shik (Parasite), Park Hyung - ... un'specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. TRAMA She - Hulk: ...