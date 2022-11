Avvistato aggiornamento Android 13 sui Samsung Galaxy S20 5G in Italia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Giungono ottime notizie in queste ore per gli utenti che hanno deciso di acquistare unS20 in questi anni qui in, almeno per quanto riguarda coloro che hanno puntato sulla versione 5G. Come potete facilmente immaginare, il riferimento cade sull’con13 e One UI 5.0, in relazione alle segnalazioni che si intravedono qua e là sui social. Insomma, non solo promozioni legate ad un evento tanto atteso come il Black Friday 2022, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di portare alla vostra attenzione sul nostro magazine nella giornata di ieri. Prospettive per l’con One UI 5.013 suiS20 5G inCosa dobbiamo aspettarci nel ...