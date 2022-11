Australia | arriva il nuovo anticoncezionale maschile ' Può portare a una parità'

(Di martedì 15 novembre 2022) Unverrà testato sugli uomini per la prima volta in. I test sono già partiti in ...

Clicmedicina

Un nuovo anticoncezionale maschile verrà testato sugli uomini per la prima volta in. I test sono già partiti in ...... Svizzera, Svezia, Romania, Malta, Norvegia, Israele, Olanda, Argentina, Libano,, Kenya, ... Confermata e attesa l'iniziativa chedal gruppo degli uni - maratoneti dell'Unicredit che, ... Anticoncezionale maschile. In Australia si sperimenta l’idrogel nei deferenti. Scettico De Rose Fonti vicine al ministro per l’Immigrazione confermano che verrà garantito un visto al tennista serbo Dopo il successo nel primo match delle ATP Finals contro Stefanos Tsitsipas arriva un’altra ottima ...Dall’Australia arriva la notizia, anche se si attendono confeme ufficiali. Sembra che Novak Djokovic, attualmente impegnato con le Nitto ATP Finals potrà giocare il primo Slam dell’anno, gli Australia ...