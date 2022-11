Aumenti e arretrati contratto scuola | Valditara | “Così abbiamo chiuso in tempi rapidi l’accordo Ora il piano per tagliare la burocrazia a scuola”

(Di martedì 15 novembre 2022) Lunga intervista a Italia Oggi per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere commenta la firma sull'accordo economico che ha sbloccato ile non solo. L'articolo .

Le ultime di Ex Ilva, che cosa c'è dietro la decisione di sospendere le aziende dell'indotto Scuola, via libera ad:ecco cosa prevede il contratto di Eugenio Bruno e Claudio Tucci ...Rinnovo contratto scuola:già a dicembre Come ricorda anche Aran i primidi ... Si legge, infatti, nel comunicato di Aran: Per quanto riguarda nello specifico gli, come ricorda ...Aumenti stipendi, Valditara ha parlato della firma del contratto: 'Frutto di un cambiamento nel clima e nei rapporti'.Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, promette un serio intervento per sburocratizzare la scuola.