Audi - Q8 e-tron | la Suv elettrica in Italia a partire da 79 900 euro

(Di martedì 15 novembre 2022) L'trong> ha aperto gli ordini inper la nuova Q8 e-, che viene proposta ada 79.900incentivi esclusi e che sarà in consegna ada marzo 2023. Si tratta del restyling del modello precedentemente noto come e-, che mantiene la disponibilità della doppia variante di carrozzeria (Suv e Sportback) ed evolve in maniera significativa sia il design sia i powertrain. La Q8 e-risulta quindi fedele al modello uscente nelle proporzioni generali, ma gruppi ottici e paraurti modificati hanno reso più grintosa la linea e hanno permesso di ridurre il Cx fino a 0,24 sulla Sportback e fino a 0,27 sul modello Q8 e-. I cerchi fino a 22" slanciano le fiancate, mentre il muso si ...

