Attivisti lanciano liquido nero su capolavoro Klimt a Vienna – Video

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – ambientalisti hanno spruzzato del liquido nero su un capolavoro del pittore austriaco Gustav Klimt 'Morte e Vita' esposto al Leopold Museum di Vienna. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo 'Ultima Generazione' in un post su Twitter in cui si sottolinea che "i nuovi pozzi di petrolio e gas sono una condanna a morte per l'umanità".

L'episodio è solo l'ultimo di una serie che ha visto eco-attivisti imbrattare prestigiose opere d'arte nelle principali capitali europee, tra cui Roma.