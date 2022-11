Atalanta | tutti i convocati al Mondiale in Qatar | l’elenco completo

(Di martedì 15 novembre 2022) L’di Gian Piero Gasperini ha quattro calciatorialche si terrà in: Pasalic (Croazia), Maehle (Danimarca), De Roon (Olanda), Koopmeiners (Olanda). Quattro titolarissimi. Gasperini dovrà fare a meno di loro nella preparazione invernale con diverse amichevoli di lusso in programma. Pasalic, con 42 presenze alle spalle, è uno dei veterani della nazionale vice campione del mondo 2018. Numeri quasi da attaccante per Joaquin Maehle con 9 gol in 31 presenze. Dieci apparizioni per Teun Koopmeiners, già nelle rotazioni dei rigori di Van Gaal. Senza dimenticare l’altro olandese De Roon con 30 presenze ma ancora a secco di gol. E se dovesse arrivare durante il torneo? Di certo, De Roon ci delizierà con uno dei suoi tweet social virali. Non mancano esclusi di lusso. Hateboer è rimasto fuori dalla ...

