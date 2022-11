Aston Martin - Valhalla | 1 000 cavalli di serie visti da vicino - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 novembre 2022) L'eterna sfida per il record sul giro al Nürburgring torna periodicamente a far parlare di sé. Dicono che non conta, che è una roba inutile, che sono dati che non guarda nessuno. Ma la verità è che per i costruttori di auto sportive - o a maggior ragione di supercar - è un parametro prestazionale ormai imprescindibile. E tutti cercano il loro posto al sole. Compresa l', che vuole fissare un nuovo primato usando la sua prossima hypercar di "normale" (si fa per dire...) produzione: la. Sfida aperta alla Mercedes-AMG One. Questo nuovo modello a motore centrale, presentato sotto forma di concept car all'ormai lontano Salone di Ginevra del 2019 è finalmente arrivato, nonostante il black out del Covid, alle fasi conclusive della progettazione. E punta a detronizzare, nella classifica delle auto stradali più rapide sulla ...