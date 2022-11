Ascolti tv | i dati di lunedì 14 novembre

(Di martedì 15 novembre 2022) Glidi14Nella serata di ieri,14, su Rai1, si impone la fiction, all’esordio Esterno Notte, con 3.307.000 spettatori pari al 18.6%. Alle spalle ancora una volta, in onda su Canale 5, l’appuntamento serale con la diciassettesima puntata di Grande Fratello Vip 7 con 2.770.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Rai2 le ATP Finals di Tennis hanno raccolto 538.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage registra 1.045.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.550.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 443.000 spettatori con uno share del 2.5%. L'articolo 361magazine.

