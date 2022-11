Ascolti Tv Analisi 14 novembre | Il “GFVIP” ‘malato’ di covid rimonta e sorpassa “Esterno Notte” Ranucci stacca Porro Fenomeno “Don’t Forget The Lyrics”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 15 novembre 2022)al top. Tg1 delle 20.00 a 5,041 milioni e 24,55%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” a 4,836 milioni di spettatori e 22,2%. Tg5 delle 20.00 a 4,691 milioni e 22,59%. “L’Eredità” 4,450 milioni e 25,3% di share. Ficton contro reality, come spesso è avvenuto in avvio di settimana. Da una parte la bella miniserie firmata da Marco Bellocchio, dall’altra i reclusi famosi di Canale 5 in crisi sanitaria. Archiviato Lino Guanciale, passato in giudicato Giuseppe Zeno è toccato a Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro presidiare la prima serata di Rai1 lunedì 14e sfidare il Grande Fratello Vip, dove tanti inquilini della casa (Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita) si sono infettati con ile sono stati isolati, ma partecipando al programma. Lato Rai, su Rai2 è andato ancora in onda il tennis da ...