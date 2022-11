Ascolti Grande Fratello Vip 7 | diciassettesima puntata 14 novembre | ecco i dati auditel del prime time

(Di martedì 15 novembre 2022)TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 142022, ilVip è andato in onda con la suatrasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.a seguire idella prima serata di ieri.Vip 7,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tv, ieri sera: Esterno Notte vsFratello Vip 7. Auditel ieri sera, 14 novembre 2022 Sfida Rai1 e Canale 5: "Esterno Notte" battuto dal "GF VIP 7". Rai 1: Esterno Notte , la miniserie ...Con la ormai nota voce fuori campo delNino Frassica, pronto a raccontare le vicende dei ... con il programma che si sta confermando ancora una volta un prodotto valido anche se con...Esterno notte si ferma a 3 milioni di spettatori: ecco i dati di ascolto per la serata del 14 novembre 2022 Un'altra sfida inedita al lunedì sera: il 14 novembre 2022 una serie contro il Grande fratel ...