Articolo 5 Nato | cosa prevede?

"Il nostro impegno verso l'5 dellaè chiarissimo: difenderemo ogni centimetro di territorio della", ha aggiunto. "Siamo in contatto con la Polonia e con altri alleati e partner per ...Di seguito il testo integrale dell'5 del Trattato. 'Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un ...Dopo il lancio di missili russi in territorio polacco e dopo i chiarimenti sulla dinamica dell’episodio, la Nato potrebbe valutare ...La Polonia, che secondo le prime notizie sarebbe stata raggiunta da due missili russi con due vittime, potrebbe invocare l’articolo 5 del trattato della Nato, che vincola gli Stati membri alla difesa ...