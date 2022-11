Arriva l’ape gigante cinese | l’allarme dei ricercatori | è la “prima ape solitaria invasiva nell’Europa continentale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Sarebbe la cosiddetta “ape” (Megachile sculpturalis), una delle minacce incombenti alla biodiversità europea, secondo un nuovo studio apparso, su “Science of The Total Environment”. La “ape” secondo gli autori della ricerca, si sarebbe ampiamente diffusa grazie all’uomo e al suo impatto sull’ambiente, “invadendo” il Nord America ed iniziando una simile conquista del Vecchio Continente. Va precisato, che quando si parla di api, vespe e affini la confusione regna spesso sovrana sotto il cielo. Ingiustificati allarmismi cui fanno da contraltare sconcertanti sottovalutazioni (soprattutto in tema di importanza degli insetti per l’ambiente) alimentano il “dibattito nazionale” dando la stura a isterismi e forme di becera emotività che ...