Argentina | Di Maria | “Fantastico essere al mio quarto Mondiale | in Qatar sarà l’ultimo per me”

(Di martedì 15 novembre 2022) Il talento dell’Angel Diha parlato, nel corso di un’intervista a La Nacion, delle sue aspettative per ilinal via tra pochi giorni. Queste le parole dell’argentino, che esordisce dichiarando: “Non ci credo ancora dialgiocato, èe sono orgoglioso di quanto fatto fino ad ora. Non è semplice rimanere in Nazionale tutto questo tempo, vista l’alta concorrenza e le nuove generazioni”. Più specificatamente sule sul futuro invece afferma: “Questi Mondiali sono una nuova sfida, l’ultima rassegna iridata con la mia nazione. Ho 34 anni e sono certo questo”. SportFace.

Commenta per primo Quello in Qatar sarà il quarto ma anche l'ultimo Mondiale di Angel Dicon l'. Ad annunciarlo è lo stesso fantasista della Juventus in un'intervista a La Nacion : 'La verità è che non posso credere di essere al mio quarto Mondiale. È fantastico e mi sento ...L'mantiene in aggiornamento i propri tifosi tramite il profilo Instagram. Nell'ultimo post ... Assenti per il completamento della 'rosa italiana' solo Angel Die Leandro Paredes."La verità è che non posso credere di essere al mio quarto Mondiale. È fantastico e mi sento molto orgoglioso del mio lavoro ...L'attaccante della Juventus Angel Di Maria ha concesso un'intervista a La Nacion dal ritiro della Nazionale argentina in cui sta preparando l'imminente Mondiale in Qatar. Queste le sue parole: MONDIAL ...