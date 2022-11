Aosta Apicoltura | posticipata la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 novembre 2022) L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è stataa mercoledì 30 novembre 2022 la data ultima per laper accedere agli aiuti a sostegno della filiera apistica della campagna 2021, previsti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2022 del Ministeropolitiche agricole alimentari e forestali. I contributi sono a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per il nomadismo e per il mantenimento degli alveari stanziali mediante nutrizioni succedanee e sono erogati sulla base del numero di alveari dichiarati in Banca Dati Nazionale Apistica (BDN) al 31 dicembre 2021. L’importo dell’è fissato con un massimale di 40 euro per alveare. Possono beneficiare dell’: a) gli apicoltori che, in forma singola o ...