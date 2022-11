Anzio | nasconde 1500 dosi di hashishi e 209 dosi di cocaina | arrestato 22enne

Fanpage.it

Il team roveretano , dopo l'appuntamento di Milano, è ripartito per, dove in questi ... Da sempre associato ad un pomeriggio rilassante in spiaggia o al parco , in realtà il Frisbee......nonla propria delusione per la sua candidatura come terzo nel collegio Lazio 1 - 02: 'Il listino blindato Le regole sicuramente si rispettano - dice all'Adnkronos il parlamentare di-... Anzio, nasconde la droga all'interno di un'urna funeraria: 30enne agli arresti domiciliari Secondo quanto registrato nelle intercettazioni, sarebbe stato il sindaco di Anzio, De Angelis, a far rimuovere i sigilli dal ristorante dell’amico ...Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, è finito al centro di un'inchiesta per aver tentato di vanificare il sequestro del ristorante di un amico.