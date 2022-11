Antonino Turicchi è il nuovo presidente di Ita

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) . Cambia dunque il vertice della compagnia di bandiera italiana.prende il posto di Alfredo Altavilla. Da quanto appreso dal Foglio, la firma si è concretizzata oggi. E’ un cambio voluto dal ministro Giancarlo Giorgetti. Viterbese,è stato direttore generale di Cdp dal 2002 al 2009 curandone la trasformazione in società per azioni. E’ attualmente ad di Fintecna. L’incarico in Ita ha una durata di 10 mesi.conserverebbe anche l’altro incarico. Cambia pure il Cda di Ita. Il nome di Turichhi era stato fatto come possibile direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che resta invece saldamente al suo posto.