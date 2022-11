Antonino Spinalbese avrebbe notato una somiglianza tra Oriana e Cecilia Rodriguez

(Di martedì 15 novembre 2022)unatraMarzoli e la sua ex cognata. L'articolo proviene da Novella 2000.

Leggi anche > Antonella Fiordelisi, Francesco Monte furioso: 'Nessun flirt, mi sta diffamando', e annuncia provvedimenti Leggi anche > Covid nella casa del Grande Fratello, anche...Leggi anche > Gf Vip,parla di Belen: il primo incontro e il dramma Emanuel non perde occasione di fare battute sull'invalidità, quando Fedez dice di non usare più jet privati per ...Belen Rodriguez è una delle showgirl dello spettacolo italiano più famose. Conoscete il peso e l'altezza della bellissima argentinaLeggiamo!Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero essere tornati insieme. La coppia, che da tempo sta vivendo un periodo piuttosto turbolento tra lasciate e riprese, sembra averci ripensato ancora una volta ...