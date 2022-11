Antonella Fiordelisi furiosa dopo la diretta del GF Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri su Canale 5, è andato in onda uno scontro di fuoco trae Guendalina Tavassi in cui sono volate offese e accuse. Una lite davvero accesa che è stata commentata sui social dalla sorella di Edoardo subito dopo la diretta. L'attacco ...Non è lì solo per incitare il 37enne, vuole incontrare, rea di aver criticato alle spalle il fratello al reality: lo scontro con la 24enne in giardino è epico, i social vanno ...Dopo la sorpresa di Guendalina, Antonella e Tavassi hanno avuto uno scontro. Finita la puntata, il VIP si avvicina per chiarire ...Antonella Fiordelisi è delusa e arrabbiata per come il pubblico, e anche alcuni inquilini, percepiscono il suo comportamento ...