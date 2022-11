Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 15 novembre

Leggi su zon

(Di martedì 15 novembre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 15Micaela prova a convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento a Palazzo e e cerca in tutti i modi di ricomporre il dissidio con la gemella: ma come reagiranno gli altri condomini alla prospettiva di avere Micaela come nuova inquilina? Mariella intanto spera in un ritorno di fiamma tra Silvia e Michele, mentre i due a sorpresa ritrovano la voglia di confrontarsi animatamente anche sulle piccole ...