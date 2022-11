Animali – Sequestrati dall’Oipa cinque cani salvati da uno scenario da incubo. Indagati i detentori

GenovaToday

Cinque cani, costretti a vivere in uno scenario da incubo, l'altro giorno sono statidalle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione(Oipa) di Genova. All'interno dell'appartamento genovese erano presenti cumuli di sporcizia, escrementi, ammassi ...La chiamata ai volontari dell'Oipa ha fatto scattare la verifica ed infine il blitz con il quale sono statigli. I presunti proprietari - ma sono in corso accertamenti anche su ... Volpi, gabbiani e tartarughe: maxi sequestro di animali selvatici Cinque cani costretti a vivere in uno scenario da incubo sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Genova. All’interno dell’appartame ...Cinque cani, costretti a vivere in uno scenario da incubo, l’altro giorno sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Genova. All’inter ...