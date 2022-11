Aneurisma addominale per 80 milioni di over 60 | al via campagna europea

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Rappresenta una "minaccia silenziosa" per 80di60: è l'aortico, patologia diagnosticata casualmente nel 90% dei casi. Per sensibilizzare medici e cittadini sull'importanza della prevenzione e sui nuovi trattamenti, Medtronic lancia la nuova#Here for You. L'impatto dell'iniziativa è nei numeri: 40 tappe in importanti ospedali di 9 Paesi (Olanda, Belgio, Spagna, Italia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Germania e Uk), oltre 600 professionisti del settore healthcare coinvolti e un totale di circa 6di persone raggiunte. Il tour, condotto con un avveniristico truck polifunzionale dotato delle più moderne attrezzature - si legge in una nota - ha permesso all'azienda leader nel ...

