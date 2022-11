Ancora caos Milan-Fiorentina | il verdetto fa imbestialire i tifosi

Agenzia ANSA

Proprio qualche anno fa, quandonessuno lo conosceva, si mise in mutande davanti alle telecamere di Striscia la Notizia per denunciare gli sprechi sulle spese telefoniche dell'Ateneo di Bari. ...una volta classico esempio delle mezze misure all'italiana. Neloperativo nasce anche l'idea del ministro di accentrare sotto il suo controllo tutta la governance dello Spazio nazionale ... Disagi e proteste, ancora caos su linee Circumvesuviana Il 20 settembre 1870 è una data storica per l’Italia, fanti e bersaglieri entravano nella breccia di Porta Pia alle 10:35 dopo quattro ore di cannoneggiamento guidati dal Generale Cadorna; cadeva così ...Massimo Costa - XPB Images Domenica notte, dopo il GP del Brasile, avevamo riportato che una delle possibili cause che avevano portato Max Verstappen a non lasciare il sesto posto al compagno ...