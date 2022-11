Altri mille migranti in un giorno. E Tajani sente il ministro della Tunisia per fermare i barconi

(Di martedì 15 novembre 2022) Ildegli Esteri, Antonio, lavora su due fronti. Da un lato porta avanti la battaglia nella Ue per trovare una soluzione comune per arginare le navi delle Ong che ormai si "danno appuntamento" con ial largoLibia. Dall'altro lato, il titolareFarnesina stringe i rapporti con principali paesi africani al fine di impedire la partenza dei. Questa mattina ho avuto una cordiale telefonata con ildegli Esteri tunisino @OJerandi. Laè un nostro partner strategico nel #Mediterraneo. Impegno a rafforzare cooperazione in ambito migratorio, sul tema dei rimpatri e a lottare contro immigrazione irregolare. — Antonio(@Antonio) November 15, 2022 ...

Riforma.it

...non essendo una provincia ma una realtà sovracomunale a cui avevano aderito anche Fucecchio e... Ci sentivamo a posto fradifficoltà proprie dei nostri territori e quelle nazionali. Ma era ...Se nel 1950 deibambini nati ne morivano 220 prima del raggiungimento dei 5 anni, nel 2025 ...Pianeta e riflettere su cosa possiamo ancora migliorare nel nostro impegno a favore degli" . Otto per Mille: le linee guida per il bando 2023 Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lavora su due fronti. Da un lato porta avanti la battaglia nella Ue per trovare una soluzione comune per ...Quasi mille migranti sono in mare e aspettano di essere soccorsi: 350 al largo di Siracusa, dove è uscita la Guardia di finanza per l’intervento. Un’altra imbarcazione è stata avvistata a 25 miglia da ...