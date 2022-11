Altra rivelazione di Ronaldo | “Il Manchester United non mi ha creduto!”

(Di martedì 15 novembre 2022) Continuano a far discutere le nuove dichiarazioni di Cristianoa Piers Morgan. Questa volta l’attaccante portoghese svela i motivi dell’assenza al pre-campionato con il: “Non ho potuto partecipare alla pre-season per problemi familiari. Il consiglio di amministrazione e il presidente delnon credevano che qualcosa stesse andando storto. Mi ha fatto stare male“. Foto: Gettyintervista Quella di CR7 è una critica alla società per la mancanza di fiducia nei suoi confronti: “Mi fa male. Abbiamo trascorso una settimana in ospedale ma hanno dubitato delle mie parole. I dirigenti delnon sembravano credere al 100% ...

TuttoMotoriWeb.it

... 'Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un'parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il ...'Basta telefono eh, già l'sera mi hai rubato il mio!' ha commentato Matano, con uno sguardo ... Ladi Mughini aveva portato il gelo in studio, costringendo Mariotto ad una spiegazione ... Russell ad un passo dal ritiro: la rivelazione scioccante di Wolff Kove ha convinto gli appassionati di EICMA con la sua 800X Super Adventure e li ha fatti sognare con la 450 Rally a poco più di 10.000 euro ...La cerimonia di Montecarlo vede - tra gli altri candidati - anche Edoardo Padovani ed Ange ... L’altro giocatore è proprio Ange Capuozzo, candidato come “Rivelazione dell’anno“. Al termine di un ...