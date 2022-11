Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2022 | le previsioni di oggi e domani

(Di martedì 15 novembre 2022) L’ottobre quasi estivo e le prime giornate dicon temperature così alte e anomale per il periodo sembrano un ricordo lontano. Sì perché nel, ma non solo, è arrivato il maltempo e per la giornata di, ma anche per quella di, la Protezione Civile ha diramato un’di colore giallo. Sono previste, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. E l’inverno, ormai, sembra davvero arrivato, con la prima neve che ha imbiancato anche il Monte Terminillo. Fino a quando ci sarà l’nelCome ha fatto sapere la Protezione Civile del, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le Aree di ...

