Allegri “batte” Spalletti | la Serie A premia il tecnico della Juventus

(Di martedì 15 novembre 2022) Si è da poco conclusa l’ultima giornata diA primapausa per l’imminente inizioCoppa del Mondo. Una prima parte di stagione che ha visto il Napoli di Lucianoprimeggiare su tutte, chiudendo questa prima metà con ben 41 punti, staccando il Milan al secondo posto fermo a 33. La vera “sorpresa” delle ultime giornate però è ladi Max. I bianconeri hanno ottenuto ben 6 vittorie nelle ultime 6 gare disputate in campionato. Dopo un avvio di stagione disastroso e la mancata qualificazioni agli ottavi di Champions League la Juve sembra aver ritrovato se stessa.A:migliordi novembre, il premio Al momento ila Vecchia ...

Tsitsipas riesce a recuperare e riportarsi sul 5 - 4 ma è l'ex numero 1 a servire per il match e chiudere con un ace in un'ora e 37 minuti tra gli applausi, compresi quelli di Massimiliano, ...Tsitsipas ha vinto più partite di tutti nel 2022, ma nonDjokovic dal 2019. E chi ha visto la ... Anche più di Massimiliano, si direbbe stasera. Il tecnico della Juventus è in tribuna ma ...Novak Djokovic batte in un'ora e mezza Stefanos Tsitsipas per 6-4 7-6(4) e si candida ad indiziato numero uno per la vittoria finale. Il serbo, che porta così a nove i confronti… Leggi ...La Juventus a gennaio spera di riprendere la rimonta e al contempo di imbastire una campagna trasferimenti utile agli scopi di Allegri ...