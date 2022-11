Alla Milan Games Week la finale della prima edizione della Italian Cup di ‘Rainbow Six Siege’

Leggi su funweek

(Di martedì 15 novembre 2022) Venerdì 25 novembre dalle 18 all’internosi svolgerà laCup di Rainbow Six Siege, sparatutto tattico di Ubisoft. Lapotrà essere seguita dal vivoPG Arena situata al Padiglione 20 e su Twitch sul canale ufficiale Rainbow6IT. Dopo due mesi di scontri in cui le migliori squadre del PG Nationals hanno sfidato i team che si sono distinti durante il Be Serious, saranno Mkers e 4real a contendersi il titolo. I primi, campioni in carica e vincitori di due degli ultimi tre PG Nationals, si presentano alle finali con cambi importarti nella formazione con l’arrivo di Dora, giovane promessa del circuito Be Serious del 2021 ...