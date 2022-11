Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Soleil Sorge durante il GF VIP 7

(Di martedì 15 novembre 2022)la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha volto gli occhi al passato e non con piacere. Infatti,il momento del triangolo tra Antonino Spinalbese – Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, cerca di fare chiarezza sui sentimenti della sudamericana e per farlounaalla precedente edizione. “Chiariamo subito. Già l’anno scorso consiamo andati avanti 40 puntate. Voglio evitare questo scempio“. La frase non è stata molto gradita dal pubblico a casa, che ben ricorda comel’anno scorso sia stata protagonista di tutte quelle puntate con il triangolo artistico perché il conduttore stesso ne parlava in continuazione, anche quando l’italoamericana stessa non ...

La 17esima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è aperta con l'aggiornamento sui malati di Covid all'interno della Casa.ha fatto subito il punto della situazione, annunciando anche l'intervento di un esperto, e collegandosi con i vipponi che attualmente si trovano in un albergo in isolamento. Sabato ...Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono risultati positivi al Covid all'interno del Grande fratello. Durante la diretta di lunedì serasi è collegato per conoscere il loro stato di salute e per parlare con il professore Andrea Gori, direttore del Policlinico di Milano per parlare della situazione del Covid in Italia.Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha dedicato un intero blocco a Edoardo Tavassi, il simpatico fratello dell’ex gieffina Guendalina. Edoardo è entrato ...Un nuovo triangolo si è formato nella Casa e i protagonisti sono Oriana, Antonino e Daniele. La VIP sembra essere un personaggio divisivo: gli uomini ne sono attratti, le donne hanno qualche riserva.