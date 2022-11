Alfa Romeo decolla | con Tonale ordini decuplicati

... uno è quello di Frederic Vasseur , esperto "navigatore" della Formula 1, da qualche tempo al comando della Sauber (che ha una partnershiip stretta con l'). Francese, vicino al manager di ...ha ripreso a correre sul mercato . La Casa del Biscione , dopo l'importante attestato di qualità e soddisfazione dei clienti ricevuto negli USA , piazza un alto colpo. Grazie a Tonale . Con ...Da alcuni giorni sulle strade della provincia di Lecco è operativa la nuova Giulia Radiomobile, con cambio automatico a 8 rapporti in livrea blu istituzionale, assegnata ai Nuclei Radiomobile delle Co ...Ribaltone in casa Ferrari: secondo La Gazzetta dello Sport sta infatti per chiudersi l'era di Mattia Binotto, che a fine anno lascerà il ruolo di team principal della Scuderia di F1 e verrà sostituito ...