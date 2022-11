Al G20 le dieci condizioni di Zelensky per trattare con la Russia

(Di martedì 15 novembre 2022) “La nostra visione del cammino verso la pace”. L’ha presentata il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, in un lungo intervento in videoconferenza al G20 in corso a Bali. Lungo intervento in videoconferenza al G20 di Bali del presidente ucraino Volodymyr“Proprio quando il mondo sperava di riprendersi dai colpi della pandemia – ha spiegato il presidente ucraino nel corso del suo intervento -, la guerra provocata dallaha causato una nuova serie di sfide globali. Questo deve essere fermato. C’è una serie di soluzioni che devono essere implementate. E voglio che il dibattito al riguardo sia pubblico, non dietro le quinte. Voglio che se ne parli in termini specifici e non a grandi linee”. “All’Ucraina non dovrebbe essere proposto di arrivare a compromessi sulla sua coscienza, sovranità, territorio e ...

Volodymyr Zelensky interviene in videocollegamento al G20 di Bali e detta le dieci condizioni ucraine per la pace con la Russia.