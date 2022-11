Al G20 da Zelensky 10 idee per la pace Lavrov | guerra provocata dagli Usa

non ascolta l'occidente" sottolinea Lavrov che vuole evitare che il documento finale delsi trasformi in un atto d'accusa verso la Russia come responsabile della guerra. Il ministro ...2022 - 11 - 15 11:01:47 Lavrov: "Le proposte disono non realistiche" Le proposte presentate dal presidente Volodymyral vertice delper la pace in Ucraina sono 'non realistiche ...La conferenza del G20 di Bali è iniziata con un videomessaggio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha presentato ai leader del “G19” – così lo ha definito lui stesso, escludendo la Russia ...Riascolta Le dieci proposte di Zelensky, la doccia fredda di Lavrov di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.