Ahlam El Brinis si piega troppo | quello che si vede fa girare la testa

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 15 novembre 2022)Elè una delle giornaliste che in assoluto può essere considerata tra le più belle che ci siano, con un corpo da sogno puro. Da qualche anno a questa parte si sta migliorando sempre di più la realtà legata a Sportitalia, con il canale di Michele Criscitiello che ha dato l’opportunità sempre di più a una serie di sensazionali ragazze di poter diventare davvero molto apprezzati, conElche indubbiamente è una di quelle che ha avuto i maggiori successi. InstagramIl giornalismo sportivo è sicuramente molto cambiato negli ultimi anni, infatti sono diventate sempre più costanti le presenze femminili all’interno dei vari programmi legati al mondo del calcio. Non ci sono dubbi che il primo canale che ha puntato sempre di più su queste realtà sia stato Sportitalia, con il canale in chiaro che ha sempre ...